На Черниговщине живут на 36 гривен в день
27.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Один житель Черниговщины тратит на покупки тысячу гривен в месяц, что в среднем составляет 36 гривен в день.
Об этом сообщили в департаменте экономического развития Черниговской ОГА.
Оборот розничной торговли в Черниговской области по итогам января-мая 2017 года составил 5,7 млрд гривен.
Примечательно, что в сравнении с соответствующим периодом 2016 года оборот увеличился всего на 0,1%.
То есть в расчете на одно лицо за 5 месяцев реализовано товаров на сумму 5,5 тысяч гривен.
Соответственно за месяц каждый житель Черниговской области тратит на покупки в среднем 1 100, или примерно 36 гривен в день.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым