На Черниговщине живет уникальный музыкант-самоучка
28.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Настоящий человек-оркестр живет в селе Стольное Менского района. 70-летний Валентин Журавель ловко играет на аккордеоне, одновременно выбивая такт бубнами под ногами и распевая мелодию на глиняной дудочке.
Колоритное звучание дополняют еще и колокольчики на шапке. Несколько лет назад мужчина вошел в 10 лучших гармонистов Украины и даже успел сняться в кино!
С талантливым и искренним гармонистом Валентином Журавлем познакомилась и съемочная группа ЧЕline, подробности вскоре смотрите в сюжете.
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.