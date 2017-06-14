На Черниговщине женщина убила мужа
Полиция задержала женщину, которая в ходе конфликта с мужем нанесла ему ножевое ранение, от которого тот скончался. В Бобровицкое отделение полиции поступила информация об убийстве, совершенном в одном из сел района. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции во главе с руководством. Криминальная полиция установила, что в тот день в село из Киева на дачу приехала супружеская пара праздновать день рождения женщины. Пригласили гостей и соседей, организовали застолье. Звучали тосты, поздравления, пожелания здоровья и долгих лет жизни. А когда гости разошлись, у супругов возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил ногой жену. Оскорбленная женщина схватила столовый нож и ударила в грудь своего мужа, от чего тот скончался. Подозреваемая задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) – наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым