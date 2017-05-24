На Черниговщине жена убила мужа
Во время семейной ссоры жена нанесла мужу ножевых ранений, от которых тот скончался. Женщину задержали. Утром 22 мая в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи об обнаружении трупа жителя одного из сел района. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Медики прибыли на вызов и в доме семейного супругов обнаружили тело мужчины с колотой раной в районе селезенки. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Бобровицкого виддиленння полиции и коллеги из Главного управления Нацполиции. Во время осмотра помещения изъято одежду потерпевшего со следами крови и ножи. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что преступление совершила жена потерпевшего, которая во время семейной ссоры нанесла мужчине ножом колото-резаную рану в область селезенки. Подозреваемая в содеянном созналась и предоставила правдивые показания. Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) – наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым