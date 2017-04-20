На Черниговщине загадочным образом исчезла киевлянка
В Бобровицком районе продолжаются поиски пенсионерки из Киева. Она исчезла при странных обстоятельствах в лесу несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба Управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В тот день вместе с мужем женщина поехала на машине в лесной массив, расположенный возле села Пески, где у пенсионеров дача. Женщина пошла в лес и так не вернулась. Мужчина пытался найти ее самостоятельно, но это не дало результатов. Поиски женщины начались не сразу, потому что муж надеялся, что она найдет выход и вернется домой. Однако этого не произошло. Только тогда киевлянин обратился в полицию и спасателей. Сейчас уже вторые сутки продолжаются поиски. К спасательной операции привлечены более десятка полицейских, спасателей и местных жителей.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым