На Черниговщине зафиксировали факты нарушений правил во время ВНО
В течение мая-июня работники полиции охраны обеспечивали публичную безопасность и порядок во время проведения внешнего независимого оценивания качества образования на пунктах тестирования на территории Черниговской области.
Об этом ЧЕline сообщило Управление полиции охраны в Черниговской области
К выполнению охранных мероприятий были привлечены 97 сотрудников Управления полиции охраны в Черниговской области, которые обеспечивали публичную безопасность и порядок на 30 пунктах независимого оценивания.
На каждом пункте тестирования с помощью металлодетекторов правоохранители осуществляли контроль за соблюдением абитуриентами требования о запрете иметь при себе любые средства связи, мобильные телефоны, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, а также печатные и рукописные материалы. Отметим, что несоблюдение этих требований приводит к аннулированию результатов тестирования, а значит и делает невозможным поступление в вузы в текущем году.
В течение проведения ВНО – с 23 мая по 16 июня – полицейские охраны зафиксировали факты нарушений участниками правил тестирования и обнаружили 14 запрещенных предметов (мобильные терминалы, устройства для считывания информации и другие запрещенные средства).
Нарушителей не допущено до дальнейшего составления тестов.
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