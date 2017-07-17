На Черниговщине зафиксировали африканскую чуму свиней
В личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в с. Омбиш, Борзнянького района Черниговской области зарегистрирована гибель свиней от африканской чумы свиней (АЧС).
Об этом ЧЕline сообщили в главном управлении Держпродспоживслужби в Черниговской области.
После исследования отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г.Киев) 16 июля установлен диагноз АЧС.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС в ближайшее время состоится заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Черниговской областной государственной администрации, решениями которой будет утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зону наблюдения.
В настоящее время ситуация не является критичной, Главное управление Держпродспоживслужби в Черниговской области принимает всех первичных мер для недопущения распространения вируса. Дело находится на личном контроле.а. начальника Главного управления, Чаплієва С.А.
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