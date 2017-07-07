На Черниговщине задержали женщину, которая пыталась вывезти старинные вещи (Фото)
На днях пограничники Черниговского отряда совместно с сотрудниками таможни в пунктах пропуска обнаружили старинные вещи, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность.
Об этом ЧЕline сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко.
Так, в пункте пропуска «Горностаевка» выявлено фотографию 1934 года, книжку красноармейца со справкой и фотографию Сталина, датированную 1945 годом. Печатную продукцию среди личных вещей пыталась вывезти за пределы нашего государства гражданка Украины.
В том же пункте пропуска во время оформления поезда сообщением «Киев – С.-Петербург» во время проверки личных вещей гражданки России правоохранителями было обнаружено музыкальную пластинку «АККОРД», датированную 1956 годом.
Одновременно в пункте пропуска «Николаевка» обнаружены две старинные монеты. Во время оформления транспортного средства «Мерседес» украинской регистрации сотрудники двух ведомств в ходе осмотра личных вещей гражданина Украины, который ехал как пассажир, обнаружили одну монету Чехословакии «гельєра» 1925 года выпуска и одну монету Венгрии, отчеканенную в 1893 году.
Сейчас старинные вещи изъяты. Имеют ли указанные вещи культурную и историческую ценность, будет установлено после проведения экспертизы.
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