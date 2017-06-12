На Черниговщине задержали мужчину с патронами
12.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» при оформлении на въезд в Украину автомобиля AУДИ сработала служебная собака Венди. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. При детальном осмотре автомобиля, пограничным нарядом совместно с сотрудником таможни в подлокотнике между передними сиденьями обнаружено 21 патрон к пистолету травматического действия калибра 9 мм. В отношении правонарушителя, 30-летнего гражданина Украины, составлен протокол о привлечении к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а сами патроны изъяты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым