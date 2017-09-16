На Черниговщине зацвела яблоня (Фото)

magictr | 16.09.2017 | Новости | Комментариев нет

В селе Малиновка зацвел белый налив. Яблоня в этом году не уродила, а осенью на ней появилось несколько цветов.

Заметил их Михаил Лавриненко, когда рядом обкошував траву. Говорит, среди почти пожелтевших листьев сразу и не разглядел цветов.

Такое чудо расценили как следствие аномально теплого сентября.

Напомним, в Нежине также произошло чудо — там зацвел каштан.

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