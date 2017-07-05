На Черниговщине за период нереста 220 раз нарушены правила рыболовства
На водоемах Черниговщины с 1 апреля по 29 июня продолжалась весенне-летний запрет на вылов водных биоресурсов (рыбы). За это время Черниговским рыбоохранным патрулем было проведено 143 рыбоохранные рейды, выявлено 220 нарушений правил рыболовства.
В частности в ч.3 ст.85 Куоап – 44 нарушение правил любительского лова, в ч.4 ст.85 Куоап – 147 грубых нарушений с использованием запрещенных орудий лова, в ст.88-1 Куоап – 10 нарушений, связанных с незаконной продажей рыбы на рынках, составлено 19 актов изъятия бесхозного имущества.
Начислено убытков, причиненных рыбному хозяйству Украины, на общую сумму 75 575 грн, изъято 394 кг рыбы, 301 единицу запрещенных орудий лова.
Источник: Черниговский рибоохоронний патруль
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