На Черниговщине взорвали помещение «Спортлото»
18.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Рано утром в райцентре Носовка прогремел взрыв. В помещение, «Спортлото» неизвестный бросил ручную гранату. Об этом сообщает еженедельник «Вестник Ч». Осколками повреждены двери и стены. К счастью, из людей никто не пострадал. В то время в помещении был только кассир. По словам местных, это единственный в Носовке заведение, где якобы есть игровые автоматы и потому намекают, что гранату бросил один из игроков, который проиграл там солидную сумму денег. По данному факту открыто уголовное производство.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым