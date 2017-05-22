На Черниговщине вспомнили жертв политических репрессий
На днях в Украине почтили память жертв политических репрессий – наших соотечественников, которые были замучены и убиты советским тоталитарным режимом. С целью уничтожения любого свободомыслия, запугивания населения и формирования у него страха перед государством в течение 1937 – 1938 годов в СССР по политическим обвинениям арестовано около двух миллионов человек. Почти треть из них были казнены. Приговоры отличались особой жестокостью. Подавляющее большинство обвинений было сфальсифицировано. По заключению исследователей, количество арестованных в Украине во времена «Большого террора» в 1937-1938 годах превышает 290 тыс. Человек. А на Черниговщине только в течение 1937 году были репрессированы почти 9000 человек. 21 мая у Памятного знака на территории Халявинского сельсовета Черниговского района собрались представители общины Чернигова и района, чтобы еще раз вспомнить трагическую страницу истории украинского народа.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым