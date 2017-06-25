На Черниговщине впервые начал работать военно-патриотический лагерь для детей «Я-Украинец»

magictr | 25.06.2017 | Новости | Комментариев нет

В этом году на Черниговщине впервые начал работать военно-патриотический лагерь для детей «Я-Украинец».

60 детей из Чернигова и области в возрасте от 10 до 14 лет в течение 2 недель должны активный отдых и содержательный досуг, направленное на военно-патриотическое воспитание.

Одним из основателей лагеря является общественная организация «Северные волки».

Участники лагеря проживают в военных палатках на базе Черниговской областной федерации гребли на байдарках и каноэ.

Дети пройдут курс выживания в экстремальных условиях. С ними работают опытные воспитатели.

Источник: «Музейное пространство»

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