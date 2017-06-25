На Черниговщине впервые начал работать военно-патриотический лагерь для детей «Я-Украинец»
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В этом году на Черниговщине впервые начал работать военно-патриотический лагерь для детей «Я-Украинец».
60 детей из Чернигова и области в возрасте от 10 до 14 лет в течение 2 недель должны активный отдых и содержательный досуг, направленное на военно-патриотическое воспитание.
Одним из основателей лагеря является общественная организация «Северные волки».
Участники лагеря проживают в военных палатках на базе Черниговской областной федерации гребли на байдарках и каноэ.
Дети пройдут курс выживания в экстремальных условиях. С ними работают опытные воспитатели.
Источник: «Музейное пространство»
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