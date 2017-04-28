На Черниговщине возле железнодорожной станции обезвредили восемь мин времен войны
За прошедшие сутки на Черниговщине выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской областиоб 11 час. 40 мин. 27 апреля было уничтожено 8 минометных мин калибра 120 мм времен Второй мировой войны, обнаруженные 26-27 апреля в с. Вершино-Муравейка Куликовского района у железнодорожной станции «Муравейка»; Также, группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской областьВ 16 час. 45 мин. 27 апреля было уничтожено 1 артиллерийский снаряд калибра 76 мм, 1 ручную гранату РГД-33 и 1 взрыватель картилерийському снаряда калибра 152 мм времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в 13 час. 27 мин. 27 апреля в г.. Чернигове по улице Киевское шоссе, 19; -В с. Олешня Репкинского района в хозяйстве по улице Партизанской, 9 в 20 час. 40 мин. 27 апреля при проведении земляных работ был обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 мм времен Второй мировой войны. Уничтожение данного взрывоопасного предмета планируется осуществить группой пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области 28 апреля.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым