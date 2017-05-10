На Черниговщине возле кафе нашли пакет с ручными гранатами
В поселке Десна Козелецкого района, по информации военной службы правопорядка, полиция обнаружила у местного кафе пакет с ручными гранатами и патронами к автоматическому оружию. 9 мая в полиции поступила информация с военной службы правопорядка, в поселке Десна Козелецкого района неподалеку местного кафе обнаружен пакет, в котором предварительно находятся три корпуса ручных осколочных гранат «Ф-1» и три боевых запали. По словам свидетелей, пакет оставил неизвестный. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Козелецкого отделения полиции и взрывотехники. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Информация подтвердилась, специалисты действительно обнаружили на обочине лесополосы пакет с тремя корпусами гранат «Ф-1», запалы к ним и почти полторы сотни патронов калибра 5,45 мм к автоматическому оружию. Учитывая значительную коррозию запалов, взрывотехники уничтожили их на месте. Гранаты и патроны направлены на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым