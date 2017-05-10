На Черниговщине восстановили целебный источник
Субботник возле святого источника устроили черниговцы и жители нескольких сел Черниговского и Козелецкого района. Мужчины объединились, чтобы навести порядок и восстановить колодец. Она стоит на месте, где когда-то был женский монастырь. Здесь, на пересечении двух районов – Черниговского и Козелецкого – между селами Васильева Гута и Тужар еще остался столетний дуб, как упоминание о святое место. По легенде, монастырь основала одна из крестьянок, которая в середине XVII века заболела чесоткой. Женщину просто выгнали из села. Она поселилась под этим дубом и умывалась водой из этого источника. После исцеления создала монастырь. Сейчас об этом напоминает лишь деревянный крест. И то за годы струх и наклонился. В прошлом году неравнодушные люди, которые часто проезжают по лесной дороге мимо этого места, решили восстановить качество воды. Ведь за годы колодец заилилась и вода была грязная и непригодна к употреблению. «Сначала мы с мужчинами разобрали деревянную опалубку, – рассказывает Николай Кириенко. – Потом обратились к специалистам из воды, те внесли специальные присадки – и вода стала чистой и вкусной. Вместе сложились, купили бетонные кольца. Сделали колодец, привязали ведро, отремонтировали лавочку. Теперь каждый прохожий может напиться чистой родниковой воды. Дорожка к источнику не зарастает. »В прошлом году на праздник Казанской Божьей Матери колодец освятили и провели службу. В этом году неравнодушные собрались на субботник. Убрали территорию, вырубили деревья, расчистили заросли, вывезли мусор. Теперь к этому месту приходят много православных верующих.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым