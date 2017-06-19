На Черниговщине водитель «Toyota» сбил велосипедиста
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В г. Новгород-Северский по ул. Ильи Буяльского у дома № 11 в 01 час. 10 мин. 16 июня водитель автомобиля «ГАЗ-24» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Новгород-Северский, по ул. Боженко возле дома №15 в 9 час. 42 мин. 16 июня водитель автомобиля «Toyota Corolla» совершил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист, 1946 года рождения от полученных повреждений скончался в больнице.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым