На Черниговщине во время пожара сосед спас семью
Пожар произошел 11 сентября в половине шестого утра, когда Людмила Фэнь и ее 76-летняя мама Надежда Фесенко спали. К счастью, пламя заметил сосед Николай Медведь.
Тушили огонь спасатели 13-го профессионально-пожарного подразделения пгт Парафиевки и добровольно-пожарная команда СООО «Іржавецьке». Но пламя полностью уничтожило недавно пристроенное к дому помещение, перекрытия, кровлю, бытовую технику, домашние вещи.
Вероятной причиной трагедии пожарные называют недостаток конструкции и производства электроустановок, короткое замыкание электросети. Сейчас по факту пожара проводится проверка сотрудниками Ичнянского отделения полиции.
Когда Николай Исакович увидел, что горит соседский дом, бросился на спасение. Калитка в Люди была заперта, мужчина стучал, но никто не отвечал. И ему все же удалось разбудить женщину. Пожарных вызвала сельский голова Вера Чуб.
– Я спала в спальне, а мама ближе к новой пристройки, – рассказывает взволнованная хозяйка Людмила Фень.– Когда проснулась, услышала как трещал шифер. В доме было дымно. Я хотела открыть двери, схватилась за ручку и обожглась, она была раскаленная. Горела вся новая пристройка. Там у нас была кухня, ванная, туалет. Оттуда огонь мгновенно перекинулся на комнату, где мы спали. Я разбудила больную маму, она слабо передвигается. С перепугу вынесла ее на руках и высадила за окно, потом и сама выпрыгнула. Успела только документы из дома забрать.
По словам Веры Чуб, на пожар сбежались односельчане, но сделать ничего не могли – огонь бушевал так, что нельзя было близко подойти к дому. В сельской раде уже организовали сбор средств от жителей села на погорельцев. Также обратились за помощью и к руководству ЧП «АгроВам» и областного депутата Виктора Кияновського.
Сегодня Людмила с мамой перешли жить в старенький родительский дом, что неподалеку через дорогу. У Людмилы есть дочь, которая работает и учится в Киеве.
Источник: еженедельник «Районная слава»
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