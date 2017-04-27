На Черниговщине в траве сгорел человек
27.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в селе Малый Дырчин Гродненского района случилась беда. Горела сухая трава. Первыми это заметили лесники, которые и начали тушить огонь. На отраженной в огня участке они заметили обгоревшее тело 75-летнего местного жителя Петра Вовка. В селе говорят, что бедняга, вероятно, самостоятельно пытался потушить пламя, ведь огонь от его дома отделяли лишь каких-то 50 метров. «Когда мужчина понял, что ему самому не справиться, начал отходить. К тому же, вероятно, на нем загорелась одежда, и он пытался его снять. Обгоревшие вещи дедушки были разбросаны вокруг », – говорят в селе. Известно, что огонь в дом Петра Вовка так и не дошел. Причину возгорания еще не установили.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым