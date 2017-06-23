На Черниговщине в результате столкновения легковушки и мопеда пострадали двое
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня в пгт Добрянка Репкинского района по улице Фрунзе около 22 ч. 2 мин. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «ВАЗ-21013» совершил столкновение с мопедом «ВАЙПЕР». В результате происшествия водитель мопеда и его пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в Репкинской центральной районной больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым