На Черниговщине в развлекательном комплексе утонул мужчина
03.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
В дежурную часть Черниговского районного отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что на территории развлекательного комплекса «Эко Шишкин» (вблизи с. Сновянка) в бассейне утонул мужчина.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Известно, что утонул мужчина 1979 года рождения – житель Ровенской области (г. Вараш). Внешним осмотром трупа видимых телесных повреждений не обнаружено. Тело направлено в морг м. Чернигова.
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