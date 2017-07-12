На Черниговщине в июне работали 175 летних языковых школ
175 летних языковых школ функционировали в июне текущего года на базе оздоровительно-курортных заведений области. В течение двух недель 3 920 детей общались на английском, немецком и французском языках. Учебно-воспитательный процесс обеспечивали 419 учителей, 26 студентов высших учебных заведений области.
19 волонтеров-носителей языка, среди которых представители Корпуса Мира США в Украине, иностранные граждане, присоединились к иноязычной совместной деятельности со школьниками.
Основными тематическими направлениями деятельности были национально-патриотический, страноведческий и экологический. Приоритетными формами работы стали круглые столы, ролевые игры, тренинги, дебаты, интерактивное круг, драматизация, они обеспечили социальное взаимодействие детей в процессе иноязычной коммуникации, способствовали развитию когнитивного и критического мышления, активизировали рефлексию детей.
Содержание учебной работы предусматривал гибкое и гармоничное сочетание педагогически направленной индивидуальной, групповой и коллективной деятельности.
Источник: Управление образования и науки Черниговской ОГА
Читайте новости ЧЕline в социальных сетях Instagram и Facebook.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым