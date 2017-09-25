На Черниговщине в горящем доме обнаружили тело неизвестного
В Службу спасения «101» в Нежинском районе 25 сентября в 00:05 поступило сообщение о пожаре в одном из частных нежилых домов в с. Крути, что за 18 километров от райцентра.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
На вызов к месту происшествия оперативно прибыло отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части и сельские пожарные из сел Крути и Бурківка. На время их прибытия внутри здания наблюдалось сильное задымление, а на чердаке происходило интенсивное горение. Совместными действиями спасателей пожар в 00:50 был локализован и в 01:56 окончательно ликвидирован.
Огнем уничтожена кровля по всей площади здания. Во время тушения на чердаке дома было обнаружено обгоревшее тело неизвестного лица. Причина пожара выясняется.
К тушению пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы специальной техники.
Управление ДСНС Украины в Черниговской области предостерегает: во избежание пожара и уберечь свою и жизнь окружающих людей, будьте осторожны при обращении с огнем.
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