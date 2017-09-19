На Черниговщине в ДТП пострадали два велосипедиста
Две дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами произошли 18 сентября.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Так, в пгт Холмы Корюковского района по улице Центральной в 17 час. 28 мин. водитель автомобиля «ВАЗ-2101» совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в Корюковской центральной районной больницы.
В г. Носовка по улице Кобизький Путь в 21 час. 30 мин. водитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на велосипедиста. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в Носовскую центральную больницу.
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