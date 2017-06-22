На Черниговщине в ДПТ с участием «Porsche Cayenne» травмировались трое подростков
22.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня в с. Смолин Черниговского района по ул. Луговой возле дома № 19 в 20 час. 15 мин. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Так, водитель автомобиля «Таврия» не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Porsche Cayenne». В результате происшествия трое пассажиров автомобиля «Таврия» подросткового возраста получили травмы и были госпитализированы в Черниговскую областную детскую больницу.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым