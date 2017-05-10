На Черниговщине в День победы транслировали военный парад в Москве
В День победы над нацизмом во Второй мировой войне в области состоялись митинги. В общем все прошло спокойно и без провокаций. Только в Чернигове на митинг вышли несколько мужчин в форме советского образца, а один из них надел на себя георгиевскую ленту. А в Репках местная ветеранская организация организовала онлайн-трансляцию военного парада в Москве. Об этом на своей странице в сети написал черниговский активист Александр Ясенчук. Больше подробностей рассказал активист «Самообороны» с Репок Андрей Воедило. «Это было во время митинга-реквиема в центральном парке Репок. Члены районной ветеранской организации сидели на лавочке и собрали у себя небольшую группу людей. Один из них держал в руках планшет и через интернет вел трансляцию военного парада в Москве. Эти старики живо обсуждали парад и были в восторге от трансляции. Кроме того, один человек начал ругаться нецензурными словами и жаловаться на то, что «гады» развалили Советский Союз. Эстафету недовольных подхватила женщина преклонного возраста, которая жаловалась на то, что сейчас не позволяют носить на митингах красных коммунистических флагов », – отметил Андрей Воедило.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым