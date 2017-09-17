На Черниговщине уже восемь человек отравились грибами, среди них трое детей
17.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» сообщает, что по состоянию на 15 сентября количество лиц, которые находятся в лечебных учреждениях области с подозрением на отравление дикорастущими грибами, увеличилось до восьми.
Об этом ЧЕline сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Среди них есть трое детей 5, 8 и 10 лет (н. Чернигов, Сновский район).
Еще раз напоминаем, что грибы-не детская пища, поэтому не давайте грибных блюд малолетним детям.
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