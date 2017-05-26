На Черниговщине умер депутат
26.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Известный нежинский фотограф Игорь Волосянкин на своей странице в Facebook сообщает о смерти депутата Нежинского городского совета Михаила Булыгина. «Не стало настоящего бойца, патриота, отца и мужа. Как же только не будет хватать тебя, друг! Мишо, нам уже тебя не хватает. Мы будем тебя всегда помнить. Этот город тебя никогда не забудет. Вечная тебе память. Царство Небесное и Вечный покой », – говорится в посте. В интернете также есть информация, что врачи установили Михаилу неутешительный диагноз и настаивали на трансплантации сердца. Известно, что Михаил Булыгин был одним из тех, кто начал исследовать нежинские пещеры.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым