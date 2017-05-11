На Черниговщине у браконьеров «отняли» 200 кг рыбы
Работниками Управления Госрыбагентства в Черниговской области выявлено 73 нарушения рыбоохранного законодательства, в том числе 54 нарушения были грубыми. В ходе рыбоохранных мероприятий изъято 233,35 кг рыбы и 94 запрещенные орудия лова. Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству, составила 37,4 тыс. Грн. Так, 4 мая в ходе рыбоохранного рейда на заливе Десна, в районе с.Вознесенское Черниговского района Черниговским рыбоохранным патрулем были выявлены нарушения. Житель. Чернигова осуществлял незаконный выловил рыбы жаберных сетками в количестве 6 шт. Убытки насчитывают 2023 грн. 7 мая во время проведения рыбоохранного рейда в урочище «Замглай» вблизи пгт Замглай Репкинского района Черниговской области рыбоохранным патрулем Черниговщины задержали 2 граждан, которые осуществляли лов также жаберных сеткой. Нарушители выловили 13 кг рыбы, в частности краснокнижного карася золотого в количестве 2 штуки. Также у нарушителей было выявлено рыбу в количестве серебряный карась – 147 шт., Плотва – 3 шт. Сумма ущерба составляет 3414 грн. В тот же день рыбоохранный патруль обнаружил еще одно нарушение на р. Днепр в урочище «Речище» вблизи с. Мнева Черниговского района. Задержан житель г.. Славутич Киевской области, который двумя жаберных сетками выловил 10 кг рыбы. Убытки составили 3723 грн. На всех нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение правил рыболовства). Дела направлены в Репкинского и Черниговского районных судов для привлечения правонарушителей к ответственности, согласно действующему законодательству. Напоминаем, если вы заметили нарушение правил рыболовства или сбыта биоресурсов (рыбы), просьба оперативно сообщать об этом на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым