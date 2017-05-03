На Черниговщине туристов зовут походить тропами мамонтов
03.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно инспекторы Хотинского природоохранного научно-исследовательского отделения и рекреационного отдела Мезинского Национального природного парка оформили новую экологическую тропу «Дивный природы края, где ходили мамонты». Здесь посетители ознакомятся с естественным многообразием деснянской поймы и историческим прошлым Северщины; прикоснутся к древних геологических пород (мел, пески пресноводного моря, водно-ледниковые отложения и лессовые породы), а также попробуют душистого чая из собрания местных лекарственных трав.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым