На Черниговщине «террористы» отработали сценарий (Фото)
Тактико-специальное антитеррористическое обучение с элементами контрдиверсійної борьбы провела на территории региона координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Черниговской области.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
Тренировки проходили при участии представителей СБУ, Нацполіції, ГСЧС, Государственной пограничной службы, ВСУ и Нацгвардии, органов местного самоуправления и других субъектов антитеррористической деятельности.
По сценарию группа диверсантов планировала совершить теракт на военном объекте, где хранится оружие и боеприпасы. Условные «террористы» импровизировали, выбирая тактику поведения, что позволило смоделировать максимально сложное развитие ситуации.
Участники учения, в условиях приближенных к реальным, теоретически и практически отработали алгоритм противодействия диверсионно-разведывательным группам, нейтрализацию террористов, освобождение заложников и обнаружения и обезвреживания взрывных устройств.
После завершения тренировок члены координационной группы АТЦ совместно с другими участниками проанализировали результаты учений и определили вопросы, по которым будет происходить дальнейшая профессиональная подготовка подразделений, привлекаемых к проведению антитеррористических мероприятий.
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