На Черниговщине таможенники и пограничники упрощают формальности на границе
Об этом, в частности, шла речь во время совместного совещания с участием руководства ДФС и Государственной пограничной службы, руководителей таможен и региональных управлений Госпогранслужбы в областях.
Одним из пунктов пропуска на украинской границе, задействованных в осуществлении пилотных проектов, является «Новые Яриловичи». С ноября прошлого года здесь внедряются передовые меры, направленные на улучшение сервиса, упрощение процедур и сокращение времени таможенного оформления при пересечении границы. Поэтому оформления в пункте пропуска осуществляется с соблюдением принципа «одной остановки» для граждан. Это стало возможно благодаря взаемоинтеграции информационных систем пограничников и таможенников, установлению единых автоматизированных рабочих мест, а также проведению общего визуального осмотра транспортных средств и идентификации лиц на полосе движения.
Благодаря этим мерам обеспечено более комфортные условия для граждан: транспортное средство делает только одну остановку в пункте пропуска, а пассажиры и водитель проходят таможенный и пограничный контроль, не выходя из него. Это нововведение особенно актуально в периоды сложных погодных условий, а также для тех граждан, следующих через границу вместе с детьми и пожилыми людьми.
Во время совещания также было отмечено, что Государственная фискальная служба Украины создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса «Евровидение-2017», который в мае состоится в Киеве.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым