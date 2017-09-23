На Черниговщине свыше 200 юношей окунулись в атмосферу армейской жизни (Фото)
На базе 1-й отдельной танковой бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины состоялась спартакиада допризывной молодежи Черниговской области.
Более 200 участников были разбиты на 31 команду – 25 общеобразовательных и 6 из высших учебных заведений.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».
Во время мероприятия команды соревновались в пяти видах: стометровка, подтягивание, боевая стрельба на меткость из АК-74, бег на 1 км и метание ручной гранаты дальность.
Помимо спортивных мероприятий, участники встретились с военнослужащими — участниками АТО, осмотрели расположение воинской части и ощутили на себе настоящий армейский быт, потому что жили и питались они в военной части.
Победителей определили как среди школьников, так и среди студентов, ведь возраст и уровень физической подготовки у них разный.
Среди школьников победу праздновали ученики команды Коропской школы. А среди студентов лучшими стали представители Нежинского агротехнического колледжа Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Подобные мероприятия уже не впервые проходят на базе воинской части, ведь территория позволяет разместить значительное количество людей и проводить соревнования по различным упражнениям военно-прикладных видов спорта.
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