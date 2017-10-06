На Черниговщине стартует отопительный сезон

magictr | 06.10.2017 | Новости | Комментариев нет

Председатель Корюковской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко сегодня, 6 октября, подписал распоряжение «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов».

Согласно распоряжению, начинается отопительный сезон 09 октября 2017 года для всех бюджетных учреждений и жилищного фонда всех форм собственности, независимо от типа потребления топливно-энергетических ресурсов.

Источник: отдел ЖКХ и строительства, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации

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