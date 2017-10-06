На Черниговщине стартует отопительный сезон
06.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
Председатель Корюковской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко сегодня, 6 октября, подписал распоряжение «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов».
Согласно распоряжению, начинается отопительный сезон 09 октября 2017 года для всех бюджетных учреждений и жилищного фонда всех форм собственности, независимо от типа потребления топливно-энергетических ресурсов.
Источник: отдел ЖКХ и строительства, градостроительства и архитектуры райгосадминистрации
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