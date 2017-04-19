На Черниговщине солдату оторвало кисть руки
19.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На полигоне «Десна» получили ранения двое военных. Одному бойцу оторвало кисть руки. На полигоне 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на Черниговщине, получили ранения двое бойцов. Об этом сообщил волонтер Роман Доник в Facebook. «В Десне трагедия. Военнослужащему на полигоне оторвало кисть руки. Подобрал боеприпас, не разорвался. Другому посекло живот. Легко. Подобрал что-то биссектрисе, где стреляли из ДШК (крупнокалиберный пулемет. – Ред.). Сами ранены говорят, что шар. Возможно, МДЗ (пуля зажигательная мгновенного действия. – Ред.) », – отметил волонтер.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым