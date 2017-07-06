На Черниговщине школа стала церковью Киевского патриархата
На сессии Гончаровской объединенной громады депутаты проголосовали за выделение помещения старой школы в селе Жеведь Черниговского района под церковь. А председатель облгосадминистрации Валерий Кулич уже подписал распоряжение о создании и регистрации новой церковной жеведської общины Киевского патриархата.
Известно, что здание, где раньше была школа, дореволюционная, и уже более 20 лет ею никто не пользовался.
Отец Мануил, который будет править в сельском храме, говорит, что помещение нужно ремонтировать. В частности, надо заменить 15 окон, их уже заказали, и подлатать крышу.
«Также надо переделать отопление, сделать иконостас, закупить и завезти другая церковная утварь. Конечно, жители села собрали деньги. Кто сколько смог, столько и дал, но этого мало. А храм хочется открыть как можно раньше», – сказал священник.
Отец Мануил служил в Екатерининском храме в Чернигове. Переезжать жить к Жеведя пока не собирается.
Источник: «ВісникЧ»
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