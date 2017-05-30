На Черниговщине СБУ задержала на взятке двух руководителей полицейских подразделений
Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке начальника одного из управлений областной полиции и руководителя одного из райвиддилень. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Правоохранители установили, что злоумышленники организовали механизм получения взяток от руководителей ряда коммунальных предприятий лесной отрасли за беспрепятственную транспортировку лесоматериалов и спецтехники дорогами области. В случае отказа платить «дань» полицейские безосновательно изымали транспорт и вмешивались в хозяйственную деятельность лесхозов. Деньги и продукцию взяточники получали через посредников. Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником в интересах двух полицейских партии лесопродукции стоимостью почти пятьдесят тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины задержали начальника управления в Чернигове, а руководителя отделения – в одном из районных центров. Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым