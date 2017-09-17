На Черниговщине СБУ провела контрдиверсійне командно-штабное обучение
Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Черниговской области провела контрдиверсійне командно-штабные учения на одном из военных объектов региона и международном пункте пропуска через государственную границу «Сеньковка».
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
В тренировке приняли участие сотрудники областных управлений СБУ, Нацполіції, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии, представители органов местного самоуправления и другие субъекты антитеррористической и контрдиверсійної деятельности.
Участники учений отрабатывали вопросы противодействия диверсионно-террористическим группам, их поиска, задержания и нейтрализации.
По итогам обучения Координационной группой АТЦ совместно с другими участниками был проанализирован и откорректирован алгоритм действий во время проведения контрдиверсійної операции.
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