На Черниговщине СБУ провела контрдиверсійне командно-штабное обучение

magictr | 17.09.2017 | Новости | Комментариев нет

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Черниговской области провела контрдиверсійне командно-штабные учения на одном из военных объектов региона и международном пункте пропуска через государственную границу «Сеньковка».

Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.

В тренировке приняли участие сотрудники областных управлений СБУ, Нацполіції, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии, представители органов местного самоуправления и другие субъекты антитеррористической и контрдиверсійної деятельности.

Участники учений отрабатывали вопросы противодействия диверсионно-террористическим группам, их поиска, задержания и нейтрализации.

По итогам обучения Координационной группой АТЦ совместно с другими участниками был проанализирован и откорректирован алгоритм действий во время проведения контрдиверсійної операции.

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