На Черниговщине сбили малолетнего пешехода
В г. Прилуки по ул. Киевской возле магазина «Славянский» в 23 ч. 15 мин. 11 июня водитель мопеда марки «Yamaha» совершил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Прилуки по ул. Сорочинской возле остановки общественного транспорта в 15 час. 30 мин. 11 июня водитель автомобиля «ВАЗ 217030» совершил наезд на малолетнего пешехода, 2008 года рождения, который выбежал на проезжую часть дороги позади автобуса, отъезжал от остановки. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Прилуцкого центральной городской больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым