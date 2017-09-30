На Черниговщине санитарные инструкторы соревновались за звание лучшего (Фото)
В оперативном командовании «Север» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины состоялись соревнования на лучшее эвакуационное отделение среди военный частей соединения.
По легенде конкурса медицинские работники должны оказать неотложную медицинскую помощь военнослужащим из подбитой военной техники и во время ведения боевых действий на блок-посту.
Программой конкурса предусматривалось практическая отработка наиболее важных алгоритмов предоставления медицинской помощи, в частности, критической остановки кровотечения, оценку и восстановление дыхания, наложение транспортной иммобилизации, подготовка к дальнейшей эвакуации, перемещаться с раненым из-под обстрела в укрытие, извлечения пострадавшего из боевой техники и тому подобное.
Команды должны были пройти испытания из двух этапов – комплексного практического задания и знание теоретических положений.
Победители определялись по суммарному количеству баллов, полученных за практическую и теоретическую части конкурса.
Начальник военно-медицинской службы оперативного командования «Север» полковник медицинской службы Виталий Фурдик отметил высокий уровень подготовленности всех конкурсантов и отметил что, военнослужащие, которые стали победителями этого конкурса, будут пользуются преимуществом при выдвижении на высшую должность.
«Все команды продемонстрировали способность и высокую подготовленность оказывать первичную помощь раненым вне стационарными условиями и уверенно действовать во время эвакуации», — рассказал он.
Стоит отметить, что в этом году в программу конкурса было включено проверку умений не только по эвакуации раненых из сектора обстрела и военной техники, а еще и добавлен вызов МЕДЕВАК по радиостанции по стандартам НАТО EMERGENCY MEDEVAC REQUEST, что включает в себе умения работы по карте, тактическое ориентирование на местности и принятие решения по определению места приземления воздушного транспорта и определение сил и средств из сопровождение раненого до стационарных мест оказания помощи.
В итоге соревнования абсолютными победителями по эвакуации на бронированной технике стали военнослужащие 30-й механизированной бригады.
На автомобильной технике:
1 место – 26 артиллерийская бригада;
2 место – 12 полка оперативного обеспечения;
3 место – 50 ремонтно-восстановительный полк: