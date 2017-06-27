На Черниговщине разоблачили преступную группировку, которая торговала оружием и боеприпасами (Фото)
На Черниговщине Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачила и прекратила деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконной торговлей оружием и боеприпасами, в том числе и вывезенным из района проведения антитеррористической операции.
Об этом ЧЕline сообщили в пресс-группе управления СБ Украины в Черниговской области.
Злоумышленники планировали создать разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия на территории региона и за его пределами. С этой целью они, используя преступные связи в криминальной среде, подыскивали лиц, заинтересованных в приобретении оружия, а также обеспечивали ее временное хранение в собственных жилищах и хозяйственных постройках.
Оперативники СБУ задержали трех членов преступной группы при попытке сбыта пистолета Макарова и около 200 патронов к нему.
В процессе осуществления оперативных мероприятий сотрудниками спецслужбы задокументировано продажа сообщниками пистолета ИЖ-79 с глушителем, переделанного под стрельбу боевыми патронами и боеприпасами к нему.
Во время обысков в помещениях злоумышленников было обнаружено и изъято около 300 боевых патронов различных калибров, шесть магазинов к автомату Калашникова, детали огнестрельного оружия, элемент динамической защиты бронетехники Контакт-5 и 250 граммов пластида. Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертиз.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к незаконного перемещения и сбыта оружия.
Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
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