На Черниговщине разоблачен подпольный цех фальсифицированного алкоголя
Под процессуальным руководством отраслевого отдела прокуратуры Черниговской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров (ч. 3 ст. 204 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам сотрудниками органов фискальной службы вблизи города Чернигова обнаружено складское помещении, где местные жители организовали незаконное производство и сбыт значительных объемов фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок из недоброкачественного сырья, в том числе в пластиковых пакетах «bag-in-box». Изготовленная с нарушением установленных технологических норм продукция реализовывалась на территории Черниговской, Киевской областей в розницу и оптом через налаженную торговую сеть и Интернет. На основании постановлений следственного судьи 13.06.2017 процессуальными руководителями с участием работников Главного управления Государственной фискальной службы в области проведено 8 обысков, по результатам которых выявлено и изъято из незаконного оборота более 1,4 тыс литров спирта, 3,4 тыс литров фальсифицированных элитных алкогольных напитков 2 тыс марок акцизного налога с признаками подделки, 200 тыс грн наличными, а также специальное оборудование, которое использовалось для незаконного массового производства алкоголя. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет свыше 1, 7 млн гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства совершенного уголовного преступления.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым