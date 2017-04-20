На Черниговщине раскрыли жестокое убийство женщины
Криминальной полицией ГУНП в Черниговской области совместно с районными оперативниками и прокуратурой раскрыто жестокое убийство, совершенное в январе в одном из сел Черниговского района. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. О страшном преступлении в полицию сообщил местный фельдшер. Он рассказал, что соседи обнаружили в собственном доме тело пенсионерки с многочисленными колото-резаными ранами. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством. В доме полиция обнаружила в луже крови пенсионерку 1958 года рождения. Из помещения погибшей ничего не пропало. Осмотрев усадьбу, оперативники пришли к выводу, что к замкнутому дома убийца (или убийцы) попал, вытащив окно. Семью погибшей в селе считают благополучной и зажиточной. Именно глава семейства и забил тревогу, потому что когда звонил жене с работы, она не брала трубку. Попросил соседей пойти посмотреть, что произошло. Так и выяснилось, что совершено убийство. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий криминальная полиция ГУНП в Черниговской области совместно с районными оперативниками и работниками прокуратуры вычислили и задержали двух подозреваемых молодых людей, жителей области. По предварительным показаниям подозреваемых, они не планировали убийства. Один проник в помещение с целью кражи, а другой его страховал. Однако воры неожиданно наткнулись на хозяйку. Испугавшись нежелательного свидетеля, злоумышленник начал наносить женщине удары ножом по всем частям тела. Впоследствии эксперты насчитали у погибшей более полусотни ножевых ранений. Совершив жестокое циничное убийство женщины, молодые убежали. Сейчас подозреваемые в совершении особо тяжкого преступления задержаны. Полиция проверяет парней на причастность к совершению других преступлений на территории Черниговщины. Продолжается досудебное расследование.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым