На Черниговщине прошли патриотические соревнования (Фото)
Сегодня завершились соревнования областного национально-патриотического мероприятия «Я – патриот», проходящих уже третий год подряд на Черниговщине. Будущие призывники на базе воинской части в пгт Гончаровск, где есть все условия для проведения физической и военной подготовки, на собственном опыте ощутили, что такое «армейские будни».
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации.
Юные ребята три дня прожили в казармах, прошли теоретические и практические занятия по военной и тактической подготовке, соревновались на дистанциях 100, 1000 метров, в метании ручных гранат, стрельбе из автомата и подтягивании на перекладине.
По итогам соревнований определили победителей. В командном зачете среди учащихся 9-10 классов общеобразовательных учебных заведений победителем стала команда Коропского района, второе место – у команды Козелецкого района, третье – у команды Нежинского района.
Среди студентов вузов победила команда Нежинского агротехнического колледжа, второе место – у команды Черниговского национального педагогического университета, третье – у команды Черниговского национального технологического университета. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.
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