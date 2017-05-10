На Черниговщине прошел уникальный этнический фестиваль
На Черниговщине на художественном хуторе Обирок, расположенном вблизи Батурина в Бахмаче районе, прошел этнический фестиваль «Хлеб». Организаторами фестиваля традиционно выступают Леонид и Диана Кантер, которые 10 лет живут на этом хуторе, проводя творческие мероприятия. Участниками нынешнего праздника, который длился 5-7 мая, стали около 300 человек из разных городов Украины, а также США, Турции и Германии. Центральным событием фестиваля стали сев и волочения пшеничной нивы. К этому процессу, сопровождавшийся песнями и танцами, присоединились гости фестиваля и местные жители. Старейшая жительница хутора 86-летняя Ульяна Горбань осталась довольна работой и сказала, что главное, чтобы пошел дождь ближайшее время. Леонид Кантер признался, что теперь знает в совершенстве процесс выращивания хлеба, но для городских жителей есть много необычного и удивительного, хотя на самом деле это тяжелая и кропотливая работа. В рамках фестиваля проводились различные мастер-классы для детей и взрослых (танцы, лялькарство, ткачество, лозоплетение, изготовление оберегов), встречи с участниками АТО, художниками. Традиционно на фестивале происходит выпечки хлеба. Мастер-классы для всех желающих проводил столичный пекарь Денис Суховей, который представил французские рецепты хлеба и сдобы, и местная жительница – баба Галя, которая делится секретами выпекания хлеба столетней давности. Среди почетных гостей Обирку – министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян, кинорежиссер Михаил Ильенко. Он провел допремьерный показ фильма, над которым еще работает, «Путешествие вне зоны досягаемости». Также во время фестиваля проходили спортивные соревнования, концерты, общение. Продолжением весеннего фестиваля «Хлеб» будет летний, когда происходят жатва и обмолочення пшеницы, выпечки хлеба. Всего в этом году исполняется 10 лет, как молодые люди переехали из крупных городов и превратили заброшенный населенный пункт на художественный хутор. Они отремонтировали дома и старый клуб, восстановили инфраструктуру, убрали улицы, озера и лес от мусора, переделали сеновал на киносарае, а хлев – на финскую сауну. Художники переехали сюда семьями – не для того чтобы прятаться от мира, а для того, чтобы изменять его. Сегодня Обирок – это не умирающая провинция, а популярен не только на Черниговщине образовательно-культурный центр, в котором работает хуторская совет и небольшая школа. С каждым годом все больше знаменитых артистов поддерживают Обирок дружественными концертами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым