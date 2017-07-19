На Черниговщине прошел фестиваль радиолюбителей
В Соснице на территории ГП «Детский санаторий имени Щорса» 15-16 июля прошел фестиваль радиолюбителей Черниговщины «CR HAMFEST 2017».
Участников мероприятия на гостеприимной Сосницкой земли искренне поздравил и пожелал им успехов поселковый голова Андрей Портной.
Председатель Совета Черниговского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины Александр Клименко торжественно вручил членам сборной команды области по радиоспорту грамоты Департамента семьи, молодежи и спорта и Благодарности Общества содействия обороне Украины за победу в чемпионатах Украины по радиосвязи на коротких волнах 2017 г.
1-й вице-президент Лиги радиолюбителей Украины Сергей Гай наградил Благодарностями ЛРУ лучших руководителей детских коллективных радиостанций Василия Кияницю из Носовки, Игоря Борисенко с Остра и Владимира Румянцева из Сновска, а сами радиостанции получили ценные подарки.
В рамках фестиваля проведено занятие по радиосвязи и спортивной пеленгации с участниками «Молодежного спортивно-патриотического лагеря «Сич» Сосницкой районной молодежной общественной организации «Спортивный клуб «Анты».
Хозяева угощали участников фестиваля душистой ухой и другими вкусностями. Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере.
По сообщению Черниговского областного отделения Лиги радиолюбителей Украины
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