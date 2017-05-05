На Черниговщине пропали без вести две девочки
05.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Полицией области разыскиваются две сестры – жительницы города Носовки 2004 и 2007 годов рождения, которые 4 мая пошли в школу и домой не вернулись. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. По показаниям матери, с дочерьми раз она разговаривала по мобильному телефону 4 мая около полудня. Приметы пропавших: Лене Юлия Павловна, 2004 года рождения, рост около 130см, волосы русые, была одета в черную куртку с синими полосками. Лене Кира Павловна, 2007 года рождения, рост 110см, одетая в коричневую куртку. Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией, которая поможет найти девочек, звонить по номерам (04642) 2-15-63, или «102».Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым