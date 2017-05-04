На Черниговщине прикрыли две нарколаборатории
Две нарколаборатории по изготовлению ацетилированного опия ликвидировали на Черниговщине сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Четверо жителей Сновского района наладили производство опия в хозяйственных помещениях двух частных усадеб. За сутки злоумышленники изготавливали более ста пятидесяти кубов наркотика, что по ценам «черного рынка» составляет примерно 10000 гривен. Оперативники спецслужбы задержали членов преступной группы во время очередной реализации партии наркотиков. В результате обыска помещений задержанных стражи порядка изъяли наркотическое сырье, оборудование для изготовления опия и более шести литров готовой наркопродукции. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым