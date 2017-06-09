На Черниговщине поймали пограничного «зайца»
Вчера на участке отдела пограничной службы «Добрянка» в результате слаженных поисковых действий пресекли попытку нарушения государственной границы. Информация от местного жителя о неизвестного мужчины, который направлялся в сторону государственной границы, поступила в подразделение около полудня. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Пограничному наряду «Группа реагирования» понадобилось около 40 минут на то, чтобы прибыть на место и по свежим следам с помощью служебной собаки Ролс найти и задержать неизвестного мужчину, который направлялся в сторону Беларуси. В ходе проведения фильтрационно-проверочных мероприятий задержан заявил, что является гражданином России, хотя никаких документов при себе не имел. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению его личности.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым